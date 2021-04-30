Президент Киргизии: очаг напряженности на киргизско-таджикской границе погашен

Садыр Жапаров. Фото: gov.kg

Очаг напряженности на киргизско-таджикской границе погашен, в ходе переговоров ситуация была урегулирована. Такое заявление сделал президент Киргизии Садыр Жапаров.

«В ходе переговоров источник напряженности был устранен, ситуация разрешилась», заявил представитель пресс-службы киргизского лидера

Как сообщили в киргизском Министерстве иностранных дел, Киргизия и Таджикистан договорились о создании совместной группы из числа сотрудников правоохранительных органов и исполнительной власти двух стран для урегулирования конфликтной ситуации на границе двух республик.

«Стороны договорились о создании совместной рабочей группы … с целью реализации намеченных мер и создания соответствующих стабилизирующих условий для проведения дальнейшего плодотворного переговорного процесса в интересах двух дружественных народов и государств», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства, где отмечают, что такое решение было принято в ходе встречи рабочих групп двух государств.

Напомним, днем ранее, 29 апреля, сообщалось, что ситуация на границе Киргизии и Таджикистана обострилась из-за конфликта между местными жителями в районе водораспределительного пункта «Головной». После нескольких вооруженных стычек в этом районе начались столкновения между военнослужащими двух стран. Три человека, среди которых 13-летняя девочка, погибли, десятки пострадали.