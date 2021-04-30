В Москве на Красной площади прошла первая ночная тренировка к параду Победы

Прошла первая ночная тренировка к военному параду Победы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве в ночь на 30 апреля на Красной площади прошла первая ночная тренировка к военному параду Победы, приуроченного к 76-летию победы в Великой Отечественной Войне. Торжественное мероприятие граждане увидят 9 мая.

В репетиции были задействованы 37 пеших парадных расчетов, в число которых вошли офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских военных и Нахимовского училищ, кадетских корпусов и другие представители силовых ведомств. Не обошлась репетиция и без женского парадного расчета военнослужащих. Общая численность пешей колонны составит более 12 тысяч военнослужащих.

Что касается тренировки относительно с участием военной техники, то в состав механизированной колонны было включено более 190 образцов различных машин и танков.

В состав мехколонны также включены бронеавтомобили повышенной защищенности семейства "Тайфун", а образец "Тайфун-ПВО" впервые пройдет по Красной площади.

В состав механизированной колонны было включено более 190 образцов различных машин и танков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кроме этого, в составе вооружения Воздушно-десантных войск на 9 мая будет представлено боевыми машинами десанта БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка", которые прошли тренировку.

Перед этой ночной репетицией пешие парадные расчеты и расчеты мехколонны провели 11 совместных тренировок, которые проходили на территории Алабино.

Все военнослужащие, принимающие участие в тренировках, добровольно прошли процедуру вакцинации от коронавируса.

Следующая, вторая по счету, ночная тренировка на Красной площади запланирована 4 мая, а генеральный прогон - на 7 мая.