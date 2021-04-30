Кандидатов в водители предложили тестировать на алкоголизм и наркоманию Фото: Евгения ГУСЕВА

Министерство обороны России обяжет кандидатов в водители сдавать анализы для проверки на хронический алкоголизм и наличие наркотиков в организме. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на проект приказа ведомства.

Как предполагается, документ будет регулировать процедуру получения медицинских справок в рамках водительских комиссий. Кандидатов в водители направят на исследования в случае, если врач заметил признаки хронического алкоголизма или наркозависимости. Однако не уточняется, о каких именно признаках идет речь.

При этом для водителей, которые хотят вернуть права после лишения, сдача таких анализов станет обязательной.

Вместо CDT-тестов предлагается делать «лабораторные исследования крови и (или) мочи на определение хронического употребления алкоголя», а запрещённые вещества будут искать при помощи двухэтапного химико-токсикологического исследования.

Кроме того, издание сообщает, что к 1 июля следующего года полиция и Министерство здравоохранения должны будут наладить цифровой обмен данными о водителях через единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. Поправки находятся в правительстве и в Государственную думу еще не вносились.

Напомним, вскоре Госдума должна рассмотреть законопроект об ужесточении уголовной ответственности за вождение в пьяном виде. Штраф может вырасти со 100-300 тысяч рублей до 300-500 тысяч рублей, а максимальный срок лишения свободы за повторное нарушение повысят с двух лет до трёх.