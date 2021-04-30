Россияне назвали самые главные государственные праздники Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал отношение россиян к праздникам. Оказалось, что самым важным днем респонденты считают День Победы.

А вот предстоящий День Весны и Труда (1 мая) расценивают как праздник только 37% опрошенных.

Среди тех, кто ощущает Первомай праздником, больше мужчин – 38%. Женщин оказалось меньше – 35%.

Кроме того, подобный праздник склонны ценить люди постарше. Среди граждан старше 45 лет тех, кто считает 1 Мая праздником оказалось 41%. А вот в категории до 34 лет – 29%.

Самым популярным праздником россияне считают День Победы. За него отдали голоса 78%.

Всего на один процент уступил 9 Маю Новый год. Его назвали главным праздником 77% респондентов.

День России считают праздником 21% опрошенных, а День народного единства – 13%. Об этом сообщает RT.

Ранее президент России Владимир Путин подписал документ, согласно которому россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая, включительно.

Это сделано по предложению главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Она отметила, что таким образом удастся избежать всплеска заболевания коронавирусом.

В свою очередь главный санитарный врач страны призвала россиян провести майские праздники в кругу семьи или на свежем воздухе. А вот массовые мероприятия лучше не посещать и не забывать про средства индивидуальной защиты.

- Если мы это сделаем, то через 10–14 дней мы увидим дальнейшее снижение показателей заболеваемости, - цитируют "Известия" слова Поповой.