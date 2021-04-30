Адвоката Ивана Павлова задержали в рамках уголовного дела Фото: Алексей БУЛАТОВ

Cотрудники ФСБ России в рамках уголовного дела задержали в номере московского отеля адвоката Ивана Павлова.

«Оперативные сотрудники ФСБ задержали Павлова в рамках расследуемого уголовного дела после проведения обыска в его номере в московской гостинице», - приводит ТАСС сообщение источника в правоохранительных органах.

Адвокат Евгений Смирнов уточнил, что обыск также проводится в Санкт-Петербурге, в жилище IT-специалиста правозащитного объединения «Команды 29», которое возглавляет Павлов.

Иван Павлов известен по ряду дел о государственной измене. На сегодняшний день он представляет интересы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* по иску прокуратуры о признании этой организации экстремистской.

Напомним, Мосгорсуд ранее получил материалы искового заявления прокуратуры Москвы о признании ФБК* и Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ)* экстремистскими организациями. Накануне суд принял решение временно приостановить деятельность организаций.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) и Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) включены Министерством юстиции РФ в список иноагентов.