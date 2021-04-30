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В мире30 апреля 2021 9:05

Киргизия эвакуировала из зоны конфликта на границе около 13,5 тысячи жителей

В селе Кок-Терек полностью сгорели 17 домов
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Киргизия эвакуировала из зоны конфликта на границе около 13,5 тысячи жителей

Киргизия эвакуировала из зоны конфликта на границе около 13,5 тысячи жителей

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Примерно 13,5 тысячи граждан Киргизии были эвакуированы из зоны конфликта на киргизско-таджикской границе. Об этом сообщили в администрации Баткенской области республики.

«Около 13,5 тысячи жителей пограничных местностей эвакуированы в более безопасные места», - заявил представитель пресс-службы.

Как сообщают в администрации, в селе Кок-Терек Баткенского района полностью сгорели 17 домов. Кроме того, есть информация о сгоревших домах и автозаправочных станциях в селах Арка, Максат, Жаштык, Сада, Борбордук, Жаны-Жер.

Представительство Красного Полумесяца в республике сообщает, что власти Киргизии эвакуировали в безопасные места из зоны конфликта более 2,5 тысяч человек. «Команда Красного Полумесяца Кыргызстана в городе Баткен (областной центр Киргизии) продолжает обеспечивать питание и психологическую поддержку эвакуированным в пунктах временного размещения», - говорится в заилении.

Напомним, днем ранее, 29 апреля, появилось сообщение об обострении ситуации на границе Киргизии и Таджикистана из-за конфликта между местными жителями в районе водораспределительного пункта «Головной». После вооруженных стычек в районе начались столкновения между военнослужащими двух стран. Три человека, среди которых 13-летняя девочка, погибли, десятки пострадали. МЧС Киргизии сообщило, что в результате конфликта сгорели школа, погранзастава, а также десятки жилых домов и бизнес-объектов.

Позже Киргизия и Таджикистан договорились о создании совместной группы из числа сотрудников правоохранительных органов и исполнительной власти двух стран для урегулирования конфликтной ситуации на границе двух республик.