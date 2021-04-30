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Здоровье30 апреля 2021 9:40

Индия вновь установила мировой рекорд по числу зараженных коронавирусом за сутки

Количество инфицированных в стране за все время эпидемии достигло 17 997 267
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Индия вновь установила мировой рекорд по числу зараженных коронавирусом за сутки

Индия вновь установила мировой рекорд по числу зараженных коронавирусом за сутки

Фото: REUTERS

В Индии зарегистрировали очередной мировой рекорд по числу инфицированных коронавирусной инфекцией за сутки. Согласно статистке, за 24 часа в стране выявили 360 960 новых случаев. Таким образом, по состоянию на 28 апреля число инфицированных за все время эпидемии достигло 17 997 267.

Количество летальных исходов, связанных с осложнениями от коронавирусной инфекции, за сутки в Индии выросло на 3293. Общее число жертв вируса составило 201 187 человек.

Последние дни Индия почти ежедневно демонстрирует рекордные результаты по количеству заболевших коронавирусом. Предыдущий рекорд в стране был зафиксирован в минувшую среду, 28 апреля, когда было выявлено 360 960 случаев заболевания COVID-19 за сутки.

Как писал сайт kp.ru, больницы переполнены, не хватает медицинского кислорода и коек, а медработники говорят, что уже не справляются с наплывом пациентов. Тела погибших сжигают прямо на улицах. Россия накануне отправила в Индию гуманитарную помощь.

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