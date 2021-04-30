Росморречфлот опроверг заявления Европарламента об ограничении судоходства в Керченском проливе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва не вводила ограничений судоходства для торгового и гражданского флота в Керченском проливе, и полностью придерживается международных норм. Такое заявление сделали в пресс-службе Росморречфлота, опровергая заявления Европарламента.

«Ограничений никаких для коммерческих судов нет, торгового и гражданского флота. Никаких ограничений не вводилось. Россия полностью придерживается всех международных норм», - приводит ТАСС слова представителя ведомства.

Ранее Европарламент призвал Европейский союз обеспечить мониторинг за свободой судоходства в Керченском проливе. Такая рекомендация была дана в резолюции по России, принятой европейскими депутатами накануне по итогам пленарной сессии.

Напомним, в своей резолюции Европарламент заявил, что в случае, если «военное наращивание в будущем перерастет во вторжение на Украину со стороны России», Евросоюзу необходимо «немедленно» принять определенные меры, среди которых прекращение импорт нефти и газа, отключение России от системы платежей SWIFT, заморозка всех активов в ЕС близких к российским властям олигархов и их семей, а также отмена виз. Депутаты также призвали остановить строительство «Северного потока-2» говоря о необходимости снизить энергетическую зависимость от РФ.