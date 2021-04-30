Крейсер «Москва» впервые испытал противокорабельную ракету «Вулкан». Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Ракетный крейсер «Москва» впервые выполнил стрельбу крылатой противокорабельной ракетой «Вулкан» в Черном море. Об этом сообщили в пресс-службе Черноморского флота, отметив, что ракета успешно поразила надводную мишень на дальности в 30 километром.

Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов заявил, что прошедшая стрельба является зачетной. «Флагман вводится в состав сил постоянной готовности, готов к выполнению поставленных задач», - сказал вице-адмирал.

Как уточняется, для обеспечения безопасности морской полигон и прилегающая акватория, где проводились испытания, был закрыт для судоходства. В закрытии района приняли участие более 20 боевых кораблей и судов обеспечения из состава Черноморского флота.

На стрельбах крейсер «Москву» сопровождал фрегат Черноморского флота проекта 11356 «Адмирал Макаров», который был вооружен ракетным комплексом «Калибр».

Напомним, накануне Министерство обороны России опубликовало кадры запуска новой российской противоракеты системы противоракетной обороны (ПРО).