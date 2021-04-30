Депутат Госдумы предупредил Евросоюз о последствиях отказа от «Северного потока-2» Фото: REUTERS

В случае, если Европарламент будет настаивать на приостановке проекта газопровода «Северный поток - 2» и добьётся своего, то в первую очередь пострадают европейские налогоплательщики. Такое мнение высказал депутат Госдумы Руслан Бальбек, отметив, что само по себе требования европейских депутатов не вызывает удивления.

«Это заявление не вызывает удивления. Другой вопрос, как поведут себя европейские политики... А избиратели с недоумением следят за этим, не понимая, почему они должны из своего кармана оплачивать чьи-то политические игры», - сказал депутат Госдумы в беседе с RT.

Напомним, накануне в своей резолюции Европарламент призвали остановить строительство «Северного потока-2» говоря о необходимости снизить энергетическую зависимость от России.

Как писал сайт kp.ru, позже верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, дал понять, что у Европейского союз нет компетенции остановить реализацию газопровода «Северный поток-2», а депутат Бундестага Вальдемар Герд напомнил, что в случае отказа от проекта Германии придется выплачивать 12 млрд евро штрафных санкций и срочно искать замену для покрытия энергетического дефицита