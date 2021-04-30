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Общество30 апреля 2021 10:22

В Москве арестовали главу издательства исламской литературы по подозрению в финансировании терроризма

По версии следствия, Асламбек Эжаев перевел террористам 34 миллиона рублей
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Московский суд арестовал главу издательства исламской литературы

Московский суд арестовал главу издательства исламской литературы

Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд города Москвы на два месяца арестовал руководителя издательства исламской литературы "Умма" Асламбека Эжаева, его подозревают в финансировании терроризма. Об этом расскали в пресс-службе СК РФ.

Эжаева задержали утром 28 апреля после того, как полиция провела обыски в его квартире. Были изъяты банковские карты, средства передачи информации, а также экстримистская атрибутика.

- По данным следствия, не позднее 2012 года Асламбек Эжаев, являющийся приверженцем идеи радикального ислама, организовал финансирование террористической деятельности международной террористической организации "Исламское государство"*, — гласит сообщение пресс-службы.

После этого глава издания неоднократно проводил конспиративные встречи с контрагентами и в последствии перевел 34 миллиона рублей террористам.

В начале апреля сотрудники ФСБ РФ задержали двух исламистов. Они планировали взорвать образовательное учреждение в Симферополе. Террористы готовили вооруженное нападение с использованием самодельных бомб на одно из образовательных учреждений Симферополя. После этого преступники планировали сбежать в Сирию транзитом через Украину и Турцию для вступления в боевики.

*Запрещенная в России террористическая организация