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Политика30 апреля 2021 10:40

Посольство США рекомендует американцам покинуть РФ до 15 июня, если их виза истекает

Дипмиссия рекомендует при необходимости обращаться в МВД
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Посольство США рекомендует американцам покинуть РФ до 15 июня, если их виза истекает

Посольство США рекомендует американцам покинуть РФ до 15 июня, если их виза истекает

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посольство США рекомендует американским гражданам покинуть Россию до 15 июня, если их российская виза истекает. Об этом говорится в заявлении дипмиссии.

Как писал сайт kp.ru, в своем заявлении американское посольство заявило о сокращение штата сотрудников на 75 процентов в связи с запретом на наём иностранных граждан. Дипмиссия заявила, что посольство с 12 мая будет предоставлять консульские услуги только американцам и по ограниченному числу неотложных случаев.

«Если вы гражданин США в России и ваша виза истекает, мы рекомендуем покинуть РФ до 15 июня, крайнего срока, установленного правительством России», - говорится в заявлении дипмиссия.

В посольстве сообщили, что при необходимости остаться в России американцам следует обратиться в местные офисы Министерства внутренних дел, посольство США в Москве не сможет ответить на определенные вопросы, связанные с пребыванием в стране или с российскими визами, поскольку процесс полностью контролируется правительством.

Кроме того, в заявление отмечается, что «в обозримом будущем» в посольстве не будет предлагать нотариальные услуги, а также консульские отчеты о рождении за границей или услуги по обновлению паспортов.