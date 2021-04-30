Перестрелка на киргизско-таджикской границе возобновилась Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На киргизско-таджикской границе возобновилась перестрелка. Об этом сообщают местными издания в Министерстве внутренних дел Киргизии.

Председатель Госкомитета нацбезопасности Киргизии заявил, что ситуация на границе будет полностью урегулирована до вечера. По его словам, Киргизия и Таджикистан в пятницу, 30 апреля отведут войска от границы.

Власти приграничной таджикистанской Исфары в свою очередь заявляют, что обстановка на границе с Киргизией спокойная, инцидентов нет, ведется патрулирование.

Напомним, днем ранее, 29 апреля, произошло обострение ситуации на границе Киргизии и Таджикистана из-за конфликта между местными жителями в приграничном районе. После вооруженных стычек начались столкновения между военнослужащими двух стран. Три человека, среди которых 13-летняя девочка, погибли, десятки пострадали. Как писал сайт kp.ru, МЧС Киргизии заявило, что в результате конфликта сгорели школа, погранзастава, а также десятки жилых домов и бизнес-объектов.

В пятницу, 30 апреля, Киргизия и Таджикистан договорились о создании совместной группы из числа сотрудников правоохранительных органов и исполнительной власти по урегулированию конфликтной ситуации на границе двух республик.