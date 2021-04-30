Путин выразил соболезнования Нетаньяху после трагедии в Израиле

Владимир Путин выразил соболезнования Биньямину Нетаньяху после трагедии в Израиле Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования изралильскому лидеру Биньямину Нетаньяху в связи с многочисленными жертвами в результате трагедии на горе Мерон. Об этом сообщает сайт Кремля.

- В России разделяют скорбь дружественного народа Израиля, — написал российский лидер в своей телеграмме.

Также Владимир Путин выразил слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Напомним, в Израиле, в день праздника Лаг ба-Омер, сотни тысяч людей, представители ультрарелигиозной общины, традиционно собрались на горе Мерон. При спуске людей с одной из трибун внезапно возникла давка. Как минимум, 38 человек погибли, десятки получили тяжелые ранения, 18 пострадавших находятся в критическом состоянии. Среди раненных – много детей.