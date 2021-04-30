Россиянам посоветовали, как сэкономить на отдыхе в майские праздники Фото: Артем КИЛЬКИН

Президент Союза ассоциаций и партнеров индустрии развлечений (САПИР) Анатолий Боярков посоветовал россиянам, как сэкономить на майские каникулы.

В 2021 году россияне будут отдыхать десять дней, с 1 по 10 мая. Подобные каникулы неизменно повлекут за собой траты на развлечения. Но можно провести время с пользой и сэкономить семейный бюджет.

Наименее затратным вариантом является отдых на свежем воздухе. Каждый может отправиться в парк: люди пожилого возраста, чтобы насладиться природой, а дети – поиграть на площадках.

Подобный отдых абсолютно бесплатен, либо же обходится минимальными потерями для кошелька.

- В парках практически все есть для интересного досуга. К тому же, прогулка – это отличный способ отвлечься от всех интернет-ресурсов, компьютеров, смартфонов. Можно и спортом позаниматься и просто погулять, - отметил в беседе с NEWS.ru Анатолий Боярков, президент Союза ассоциаций и партнёров индустрии развлечений.

Тем, кто может поехать на дачу, эксперт советует не засиживаться в мегаполисах, так как выбор очевиден. На своем участке можно организовать пикник, но стоит помнить о правилах пожарной безопасности.

С 1 января 2021 года их обновили и теперь требования к разведению огня стали жестче. По новым правилам мангал должен находиться не ближе 5 метров от построек, в то время как открытый костер можно разжигать на расстоянии не менее 50 метров от ближайших зданий.

А с 1 мая жителям Московской области запрещается ходить в лес и жарить шашлыки на природе. Соответствующее решение вынесло правительство региона, сообщает ФАН.