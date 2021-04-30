Михаил Дегтярев вручил ключи от квартир медикам Хабаровского края

Служебное жилье в Хабаровске специалисты сферы здравоохранения в таком масштабе не получали более десяти лет. Фото: Александр Янышев

28 апреля в День работника скорой медицинской помощи глава региона Михаил Дегтярев вручил ключи от квартир работникам медицинских организаций Хабаровского края. Новое жилье в доме по ул. Аэродромной, 21 получили 16 медработников.

- Каждый из вас, врачи, фельдшеры, медицинские сестры, водители - настоящие герои, бесконечно преданные своему делу. Вы первыми приняли на себя удар пандемии коронавируса в прошлом году. Без отдыха и передышек, рискуя собственным здоровьем, вы спасали жизни людей, доставляя пациентов в госпитали. Знаю, что было непросто. Количество вызовов только в Хабаровске в пиковые дни достигало 1500 на 50 бригад, - сказал Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края.

Квартиры выделены в десятиэтажном доме, введенном в эксплуатацию в конце 2019 года. Отделка помещений – класса «стандарт» (косметический ремонт, линолеум, сантехническое оборудование, электрические кухонные плиты, индивидуальные приборы учета тепла, счетчики холодной и горячей воды).

До конца года запланировано выделение еще около 50 жилых помещений для врачей, фельдшеров и медсестер, не имеющих своих квартир.