В России 30 апреля 2021 года выявили 8 731 новый случай заражения коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

В России за минувшие сутки выявили 8 731 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, по состоянию на пятницу, 30 апреля 2021 года, общее число заразившихся COVID-19 за все время пандемии в стране возросло до 4 805 288 человек. Такие данные приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Кроме того, за 24 часа зафиксировали 397 летальных исхода, а вылечили 8 406 пациента. За весь период пандемии жертвами инфекции в России стали 110 128 заразившихся, всего выздоровели 4 427 946 человек, что составляет примерно 92,1 процент от общего числа заболевших за все время пандемии.