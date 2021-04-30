Депутат Бессараб указала на подводные камни в идее освободить студентов от платы за общежития

В Госдуме предложили освободить от платы тех, кто поступит учиться в 2021 году Фото: Павел МАРТИНЧИК

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб оценила предложение освободить первокурсников от платы за общежития в 2021-2022 учебном году.

Парламентарий отметила, что данная мера поддержки имеет две стороны. Одна – позитивная. Это существенная помощь студенчеству. Вторая – отрицательная. Может сложиться ситуация, при которой образовательные организации будут возмещать недополученные доходы. Чтобы перекрыть недостаток в бюджете, им придется увеличивать стоимость образовательного процесса.

- Мне кажется, что от перемены мест слагаемых, сумма не поменяется. Я выступаю за увеличение стипендии студентам. Сегодня даже стипендия для лиц, нуждающихся в поддержке государства, достаточно небольшая... Поэтапное увеличение выплат будет более эффективной мерой поддержки, - отметила депутат в беседе с RT.

Ранее сервис «Работа.ру» провел анализ вакансий, которые предлагаются для студентов. По итогам апреля больше всего платят хостес и официантам.

В рейтинг вошли также мастер по ремонту компьютеров, медсестра, менеджер по продажам и упаковщик пончиков, сообщает газета "Известия"