Посольство США не будет выдавать визы россиянам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посольство США в России перестанет предоставлять консульские услуги гражданам других стран, россиянам также прекратят выдавать визы неиммиграционного и недипломатического характера. Об этом говорится в заявлении дипмиссии.

Как писал сайт kp.ru, в своем заявлении американское посольство сообщила о сокращение штата сотрудников на 75 процентов на фоне запрета на наём иностранных граждан. Дипмиссия заявила, что с 12 мая будет предоставлять консульские услуги только американцам и по ограниченному числу неотложных случаев, а «в обозримом будущем» не будет предлагать нотариальные услуги, а также консульские отчеты о рождении за границей или услуги по обновлению паспортов.

В посольстве сообщили, что при необходимости остаться в России американцам следует обратиться в местные офисы Министерства внутренних дел, посольство США в Москве не сможет ответить на определенные вопросы, связанные с пребыванием в стране или с российскими визами, поскольку процесс полностью контролируется правительством.

«С 12 мая посольство США в Москве сократит число предлагаемых консульских услуг, включив в них только экстренные для граждан США и очень ограниченное количество иммиграционных виз, связанных с вопросами жизни и смерти», - говорится в заявлении, размещенном на сайте дипмиссии, где обещают «стремиться предложить гражданам США столько услуг», сколько смогут.