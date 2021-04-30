Среди пострадавших в ходе конфликта на киргизско-таджикской границе нет россиян Фото: REUTERS

Граждан России нет среди пострадавших в ходе вооруженного конфликта на границе Киргизии и Таджикистана. Об этом сообщил представитель российского посольства в Бишкеке Виктор Харченко.

«Сведений о том, что среди пострадавших могут быть российские граждане, пока не поступало», - приводит ТАСС слова российского дипломата.

Напомним, днем ранее, 29 апреля, произошло обострение ситуации на границе Киргизии и Таджикистана из-за конфликта между местными жителями в приграничном районе. После вооруженных столкновения начались стычки между военнослужащими двух стран. В результате три человека, среди которых 13-летняя девочка, погибли, и десятки пострадали. МЧС Киргизии сообщило, что сгорели школа, погранзастава, а также десятки жилых домов и бизнес-объектов.

В пятницу, 30 апреля, Киргизия и Таджикистан договорились о создании совместной группы из числа сотрудников правоохранительных органов и исполнительной власти по урегулированию конфликтной ситуации на границе двух республик. Однако позже появилось сообщение о возобновлении перестрелки, но власти приграничной таджикистанской Исфары заявляют, что обстановка на границе с Киргизией спокойная.