В Москве вечером 30 апреля 2021 прогнозируют пробки 9 баллов и сильный ливень Фото: Евгения ГУСЕВА

Вечером в пятницу, 30 марта, пробки в Москве могут достигнуть девяти из десяти баллов. Об этом сообщается в инфографике в Telegram-канале Департамента транспорта столицы.

Согласно приведенным данным ведомства, утром и днем пробки составят от пяти до семи баллов. Вечером они могут вырасти до восьми-девяти баллов.

Как уточняют в Дептрансе, утром движение затруднено в сторону центра. Придется постоять на Рязанском проспекте, Ярославском шоссе и Волгоградском проспекте.

Всему виной станет непогода. В столице обещают сильный ливень. Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, вечером в Москве будет дождь, но вот днем температура воздуха в столице днем повысится до плюс 12–14 градусов.

«Сегодня в Москве ожидается облачная погода, днем небольшой дождь, а вечером сильный ливень», - приводит РИА Новости слова эксперта.

Напомним, вечером в среду, 28 апреля, пробки на дорогах Москвы также достигли девяти баллов. Движение в столице было затруднено на фоне непогоды, на протяжении всего дня местами в городе шел дождь и даже снег.