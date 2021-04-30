В Совфеде предложили включить детский туризм в программу кешбэка

В Совете Федерации предложили включить детский туризм в программу кешбэка Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Комитет Совета Федерации по социальной политике предложил Ростуризму включить детский туризм в программу кешбэка.

- Профильным комитетом предложено Ростуризму рассмотреть возможность включения организаций отдыха детей и их оздоровления в программу по возмещению части стоимости оплаченной туристской услуги, — цитирует пресс-службы Совфеда слова главы комитета Инны Святенко.

По ее словам, обсуждение этой темы особенно актуально после предложения президента России Владимира Путина расширить программу туристического кешбэка.

Ранее правительство приняло проект о продлении программы туристического кешбэка на путешествие по России. Для этих целей будет выделено 4,7 миллиарда рублей. По словам Михаила Мишустина, в марте на третий этап реализации программы было направлено еще 2 млрд рублей. Возможностью получить компенсацию уже воспользовались около 700 тысяч россиян.