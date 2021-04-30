В подготовке госпереворота в Белоруссии обвиняют девять человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Девять человек являются обвиняемыми по делу о подготовке государственного переворота в Белоруссии.

Как сообщается КГБ Белоруссии, пять обвиняемых по делу о подготовке переворота арестованы заочно, в США направлена просьба об оказании правовой помощи. Еще четверо обвиняемых уже находятся в СИЗО.

Кроме того, Минск ожидает от США, Литвы и Украины оперативной проработки запросов о выдаче фигурантов дела о подготовке переворота

Напомним, как сообщал Центр общественных связей ФСБ, в Москве были задержаны имеющий двойное гражданство США и Белоруссии юрист Юрий Зенкович и белорусский политолог Александр Федута, которые планировали организовать военный переворот в Минске 9 мая. В эту же группу, по данным КГБ Белоруссии, входил и лидер оппозиционной партии Григорий Костусев, который был задержан на территории республики. Они ранее признали свою вину.