Австрия и Россия намерены довести до конца переговоры о закупке "Спутника V" Фото: REUTERS

Австрия и Россия намерены довести до конца переговоры о закупке российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутника V». Такое заявление сделал австрийский канцлер Себастьян Курц.

Глава австрийского правительства сообщил, что Австрия и Россия находятся на заключительном этапе обсуждений. По его словам, «на последних метрах». Переговоры Курц назвал интенсивными и отметил, что они прошли хорошо.

Напомним, ранее Курц сообщил, что коалиционное правительство Австрии договорилось между собой закупить один миллион доз российской вакцины и использовать препарат на территории страны после регистрации Европейским агентством лекарственных средств. Позже новый министр здравоохранения Вольфганг Мюкштайн сообщил, что некоторые жители есть страны хотят сделать прививку от коронавирусной инфекции только «Спутник V».