ЕС предложил помощь в урегулировании конфликта на границе Киргизии и Таджикистана

Евросоюз предложил помощь в урегулировании конфликта на границе Киргизии и Таджикистана Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евросоюз предложил помочь с урегулированием конфликта на границе Киргизии и Таджикистана. Также ЕС выразил сочувствие родственникам и близким тех, кто потерял родственников и друзей в результате произошедшего.

- Обе стороны должны предпринять все необходимые шаги, чтобы избежать конфликта в будущем, — говорится в заявлении союза.

Кроме того, Евросоюз готов оказать поддержку "в том, что касается управления границами и водными ресурсами…, а также политическую поддержку стабильности и процветания в регионе".

Напомним, 29 апреля на границе Киргизии и Таджикистана произошел конфликт между местными жителями в районе водораспределительного пункта "Головной". После нескольких вооруженных стычек в районе начались столкновения между военнослужащими двух стран. Три человека, среди которых 13-летняя девочка, погибли, десятки пострадали.