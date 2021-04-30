В США начали расследование из-за шутки Volkswagen про переименование

Volkswagen Фото: REUTERS

В США началось расследование последствий первоапрельской шутки автоконцерна Volkswagen, после которой акции компании резко выросли в цене. Американский регулятор собирается проверить, были ли нарушены законы о ценных бумагах.

В конце марта в интернете появилась информация, что Volkswagen собирается поменять название на Voltswagen в доказательство намерений по развитию линейки электрокаров. После этого акции компании взлетели на 12,5 процента, а капитализация выросла на миллиарды долларов. Позже концерн признался, что это была всего лишь шутка, подготовленная к 1 апреля, однако Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) не до смеха.

Как передает Der Spiegel, Комиссии по ценным бумагам и биржам США начала расследование того, повлиял ли шутка компании на стоимость акций автопроизводителя и нарушила ли она какие-либо законы.

The Verge вспомнил, что у Volkswagen уже «есть история лжи регулирующим органам в США». Речь идет о расследовании 2017 года, когда руководителей и сотрудников автоконцерна признали виновными в мошенническом сговоре, и провидении испытаний на выбросы загрязняющих веществ. Тогда компании пришлось выплатить штраф в размере 4,3 млрд долларов.