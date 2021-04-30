В Израиле объявили 2 мая траурным днем после гибели людей на горе Мерон

Премьер Израиля объявил траур после гибели людей на горе Мерон Фото: REUTERS

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что грядущее воскресенье станет днем траура после массовой гибели людей при трагедии на горе Мерон.

- Катастрофа на Мероне – одна из наиболее тяжких катастроф, постигших Государство Израиль. Я прошу воскресенье провозгласить национальным днем траура, — заявил Нетаньяху в своем видеообращении.

Напомним, в Израиле во время религиозного праздника Лаг ба-Омер рухнула трибуна со зрителями, расположенная в районе горы Мерон. Отмечается, что часть людей могла получить ранения или погибнуть в результате давки, последовавшей за обрушением трибуны. В результате произошедшего пострадали 150 человек, 44 погибли.

Позже президент России Владимир Путин выразил соболезнования изралильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху. Российский лидер выразил слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.