Туроператоры завершили вывоз российских туристов из Турции и Танзании. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Туроператоры завершили вывоз российских туристов из Турции и Танзании. Об этом в пятницу, 30 апреля, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Отмечено, что в Турции еще остаются самостоятельные группы туристов, их вывоз продолжится до 1 июня.

Напомним, 12 апреля из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией в Турции было ограничено авиасообщение нашей страны с республикой, а также с Танзанией, с 15 апреля по 1 июня. Туроператорам посоветовали приостановить продажу путевок.

Ранее туристы жаловались на сложности связи с авиакомпаниями, на рейсы которых у них были куплены билеты. Многим пришлось менять даты вылетов. Некоторые авиакомпании предложили своим клиентам вернуть деньги за билеты или изменить дату поездки без доплаты.

В данный момент в Турции объявлен локдаун. Он продлится до 17 мая 2021 года. Об этом заявил ранее президент Тайип Эрдоган.