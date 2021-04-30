Синоптик назвала день, который станет самым дождливым в начале мая Фото: Евгения ГУСЕВА

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде, которая ждет москвичей в начале мая.

1 мая ночью пойдет дождь, а вот днем ситуация несколько улучшится, на небе появится солнце и количество осадков сократится. Минимальная температура в Москве ночью будет +5…+7 °С, а днем - +12…+14 °С.

2 мая, когда православные отметят праздник Пасхи, обойдется без осадков. Днем воздух прогреется до +13…+15 градусов, а ночью будет +3…+5 °С. В никоторых районах возможно понижение до нуля или небольших отрицательных значений.

А вот 3 мая станет самым дождливым за всю пятидневку. Причина в южном циклоне, который придет в столицу к указанной дате.

- 3 мая днем будет сильный дождь, но воздух прогреется до относительно высоких температур. На короткое время мы окажемся в теплом секторе этого циклона, - рассказала синоптик RT.

Вместе с дождями циклон принесет теплые воздушные массы. В ночные часы температура будет до +6…+8 °С, а в дневные до +13…+15 °С.

- Весь день ожидается плотный южный ветер, со скоростью 7- 12 м/с. 4 мая мы быстро попадаем в тыл этого циклона. Дождей, конечно, станет меньше, но и тепла в том числе, — заключила синоптик.

2 мая верующие отмечают Светлую Пасху Христову. По традиции, неделя перед праздником считается самой строгой. Она называется Страстная неделя, или Страстная седмица.

А 1 мая в храмах освящают пасхальные куличи и яйца, сообщает ФАН.