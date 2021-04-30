Песков: В Кремле знают о претензиях СК к адвокату Павлову

В Кремле знают о претензиях СК к адвокату Павлову. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на встрече с журналистами 30 апреля, что в Кремле знают о претензиях следствия к адвокату Павлову, но не следят за этим, не знают ни причин, ни подробностей.

Напомним, в пятницу появилось сообщение, что сотрудники ФСБ России в рамках уголовного дела задержали в номере московского отеля адвоката Ивана Павлова. Его подозревают в разглашении тайны следствия. Павлов прибыл на допрос в Следственный комитет и подтвердил, что его вызов к следователю связан с делом Сафронова.