Кремль рассчитывает, что падение доходов россиян удастся остановить в течение этого года

Дмитрий Песков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кремле рассчитывают, что в течение этого года российскую экономику удастся восстановить, а также снизить падение доходов россиян. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Комментируя данные Росстата о том, что в первом квартале текущего года доходы россиян падают, и экономика пока не восстанавливается, представитель Кремля отметил, что меры, которые «активно и энергично принимаются руководством страны, правительством», на сегодняшний день «позволили и позволяют минимизировать негативные последствия кризиса», но «полностью избавить нас от этого, к сожалению, эти меры не могут, и работа ведется».

«Падение (экономики) минимизировано, во многих странах ситуация хуже. И мы все-таки рассчитываем, что в течение этого года подобное падение удастся остановить», - отметил он.

По его словам, аналогичную ситуацию, связанную с падением экономики, можно увидеть во всем мире, и все страны переживают последствия кризиса, которые связаны с последствиями пандемии коронавирусной инфекции.

«Естественно, мы не можем быть свободными от этих негативных последствий», - добавил представитель Кремля.