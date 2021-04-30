Песков рассказал, чем займется на майских праздниках

Дмитрий Песков рассказал, как проведет майские выходные Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, чем будет заниматься во время майских праздников. По его словам, он и отдохнет, и уделит внимание работе.

- В смешанном режиме. Буду отдыхать, потом буду немножко заниматься делами, — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Песков рассказал, что президент России Владимир Путин планирует посетить в эти выходные пасхальную службу. При этом он отметил, что не знает, в какой храм поедет глава государства. Говоря о других планах на майские праздники, Песков сказал, что формат участия Путина в онлайн-акции "Бессмертный полк" пока неясен.

Также глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала граждан воздержаться от проведения массовых мероприятий на майские праздники и провести выходные в кругу семьи. Она добавила, что ситуация с коронавирусной инфекцией в России сейчас находится в "достаточно хрупком" равновесии.