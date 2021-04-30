Песков: Москва еще ждет от Киева предложений по встрече Путина и Зеленского

Москва еще ждет от Киева предложений по встрече Путина и Зеленского. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва по-прежнему не получала от Киева предложений по проведению встречи президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.

"Наверное, в рабочем хотя бы или официальном порядке нам должны быть переданы и озвучены какие-то предложения конкретные. Пока нет ничего - ни по повестке дня, ни по чему. Москва "ждет, когда какие-то конкретные предложения поступят", - сказал Песков журналистам.

Напомним, в одном из своих интервью президент Украины Владимир Зеленский назвал Ватикан идеальным местом для диалога с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросу мира в Донбассе. Песков уже отмечал, что пока не может "поделиться никакой конкретикой на этот счет".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении предложил российскому лидеру встретиться "в любой точке Донбасса" для обсуждения мира в регионе. Путин предложил Зеленскому обсудить эти вопросы в Москве, но в Раде отметили, что такой вариант был бы неприемлем.