В "Нафтогазе Украины" не исключили новых исков к "Газпрому"

Глава "Нафтогаза Украины" не исключили новых исков к "Газпрому". Фото: ШАМКИН Данил/ТАСС

Новый глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что компания может новые иски к "Газпрому" и будет использовать все возможности для давлений на российскую компанию.

На своей пресс-конференции Витренко сообщил, что украинская компания будет добиваться переноса точек передачи газа странам Европы на границу с Россией.

- Новый контракт также разрешает обращаться и в международный арбитраж, эту возможность мы тоже будем рассматривать и использовать, — заявил он.

Юрий Витренко был назначен главой правления "Нафтогаз Украины" вместо Андрея Коболева, которого уволили после неудовлетворительной работы компании в 2020 году. Витренко занимал должность исполнительного директора компании и работал над исками к "Газпрому".

Ранее правоохранители Украины завели уголовное дело по статье о государственной измене против главы национальной компании «Нафтогаз Украина» Андрея Коболева. Сотрудники украинской антикоррупционной прокуратуры сообщили, что подозревают руководство компании в хищении газа на сумму почти 730 миллионов гривен – примерно 26,3 миллиона рублей.