Выступление Байдена в Джорджии прервали протестующие

Выступление Джо Байдена в Джорджии прервали протестующие Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Протестующие прервали выступление президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена. Они призывали закрыть частные тюрьмы.

Джо Байден выступал перед сторонниками в честь сотого дня своего президентства. В своей речи он отметил свои достижения и поделился планами на будущее на посту главы государства.

Через некоторое время после начала речи протестующие начали выкрикивать фразы "Прекратите задержания немедленно!" и "Ликвидируйте иммиграционно-таможенную полицию!", пишет Newsweek.

- Я согласен с вами. Я работаю над этим. Дайте мне еще пять дней, — сказал Байден, пытаясь прервать выкрики.

После этого он объяснил сторонникам, что протестующие выступают против частных тюрем.

В начале января 2021 года ФБР сообщило о подготовке вооруженных акций протеста на фоне инаугурации Джо Байдена. Отмечалось, что группа призывала к штурму зданий судов и административных зданий правительства штата, местного и федерального правительства в случае смещения республиканца с должности.