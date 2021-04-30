Среди пострадавших при давке в Израиле нет россиян Фото: REUTERS

Паломников из России не было на праздновании Лаг ба-Омер в Израиле, во время которого погибли люди, поскольку страна остается закрытой для туристов-иностранцев, Такое заявление сделали в пресс-службе Федерации еврейских общин России.

«Сейчас там не могут быть группы паломников из России. Израиль все еще остается закрытым для туристов-иностранцев», - приводит РИА Новости заявление пресс-службы.

Напомним, праздник Лаг ба-Омер отмечается 18 числа месяца ияр по еврейскому лунному календарю. В текущем году его проведение пришлось на период с 29 апреля до 30 апреля. Одной из главных и ярких традиций являются костры, которые приято жечь специально отведенных местах.

Во время праздника на горе Мерон произошла трагедия в первое масштабное мероприятие за время пандемии. Организаторы празднования насчитали более 100 тысяч гостей мероприятия. После обрушения трибуны с большим количеством людей погибли 44 человека, более сотни пострадали. Власти Израиля приняли решение привлечь военнослужащих армии для эвакуации раненых и тел погибших во время трагедии на еврейском празднике.