Джо Байден не считает США расистской страной. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Джо Байден отверг обвинения сенатора-республиканца Тима Скотта (от штата Южная Каролина) в том, что он считает Соединенные Штаты расистской страной. В интервью телекомпании NBC президент заявил, что "это не так".

Ранее, в своем первом обращении к Сенату и Палате представителей Конгресса Байден среди прочего заявил о необходимости искоренения проблемы системного расизма. Он привел в пример убийство афроамериканца Джорджа Флойда, которое произошло в мае 2020 года по вине американского полицейского.

Президент США отметил, что выполнение задачи следует начать с искоренения проявлений расизма в системе уголовного правосудия. При этом чернокожий сенатор-республиканец Тим Скотт взял речь после выступления президента и обвинил Байдена в разжигании расовых разногласий в США ради получения демократами политических выгод. Скотт отметил, что из-за того, что Байден не стремится к национальному единству люди в США "теряют точки взаимопонимания".