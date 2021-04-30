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Общество30 апреля 2021 15:10

В России предложили отметить 100-летие пионерского движения

В честь юбилея предложено провести торжественный концерт
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (8)Комментарии (8)
В России предложиди отметить столетие пионерского движения

В России предложиди отметить столетие пионерского движения

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель Национального Совета молодежных и детских объединений России Григорий Петушков направил в Минпросвещение письмо с просьбой в 2022 году отметить 100-летие с основания пионерского движения.

В письме он отметил, что Пионерия была и остается важнейшим социальным институтом гражданского становления и воспитания подрастающего поколения.

- Учитывая историческую и общественную значимость юбилея пионерского движения, прошу Вас рассмотреть вопрос о создании организационного комитета по празднованию 100-летия Пионерии при Министерстве просвещения Российской Федерации. Просим рассмотреть вопрос о включении в план работы Министерства просвещения Российской Федерации на 2022 год проведение международных профильных смен на базе МДЦ "Артек" и ВДЦ "Орлёнок", — гласит текст обращения.

Кроме того, было предложено провести слет лидеров детских и молодежных общественных организаций, а также организовать торжественный концерт, посвященный юбилею Пионерии.