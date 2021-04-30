Персонажей "Союзмультфильма" хотят сделать героями комиксов

Персонажей "Союзмультфильма" могут стать героями комиксов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Персонажи "золотой коллекции" киностудии "Союзмультфильм" могут появиться в комиксах издательства Bubble Comics, создавших серию "Майор Гром".

"Союзмультфильм" и российское издательство Вubble Comics, выпустившее серию популярных комиксов "Майор Гром", работают сразу над несколькими совместными проектами. <...> Партнеры работают над серией комиксов, героями которых могут стать легендарные персонажи классической российской анимации", - сказали в пресс-службе студии ТАСС.

Главный редактор издательства Bubble Роман Котков отметил, что в данный момент сценаристы внимательно изучают "ДНК" персонажей и работают над идей вселенных, в которых они могли бы существовать.

"Мы хотим, чтобы, появившись на страницах комиксов, персонажи сохранили дух и яркие характерные черты - в таком случае это будет гармоничное развитие классических образов, за которым будет интересно наблюдать читателю", - сказал он.

Генеральный продюсер киностудии "Союзмультфильм" Юлия Осетинская подчеркнула, что студия всегда стремилась к экспериментам и открыта к различным форматам сотрудничества.

В 2019 году "Союзмультфильм" отметил юбилей героев культовых мультфильмов. Маленькие зрители увидели новые истории о героях «Бременских музыкантов», «Умки» и «Ну, погоди!». Некоторым историям студии исполнилось 50 лет.