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В мире30 апреля 2021 15:30

КГБ Белоруссии направил в США запрос по делу о госперевороте в стране

Американские учреждения юстиции просят найти фигурантов дела и допросить их
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Белоруссия направила в США запрос по делу о госперевороте в стране

Белоруссия направила в США запрос по делу о госперевороте в стране

Фото: Евгения ГУСЕВА

Официальный представитель Комитета госбезопасности республики Андрей Ярош сообщил, что Минск направил в учреждения юстиции США запрос об оказании правовой помощи по уголовному делу о госперевороте в стране.

- Следственное управление КГБ в компетентные учреждения юстиции Соединенных Штатов Америки направило просьбу об оказании правовой помощи, в рамках исполнения которой от запрашиваемой стороны требуется установить местонахождение фигурантов, произвести их допросы, выполнить иные следственные и процессуальные действия, направленные на всестороннее исследование всех обстоятельств дела, — цитирует слова Яроша Sputnik Беларусь.

Напомним, девять человек являются обвиняемыми по делу о подготовке государственного переворота в Белоруссии. Кроме того, Минск ожидает от США, Литвы и Украины оперативной проработки запросов о выдаче фигурантов дела.