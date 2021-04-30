Польша признала нарушение воздушного пространства Белоруссии

ПВО Белоруссии ранее зафиксировала нарушение воздушной границы со стороны Польши
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Вооруженные силы Польши признали факт нарушения воздушного пространства Белоруссии. Об этом оперативное командование вооруженных сил республики заявило в посте в Твиттере.
- 29 апреля в ночное время при выполнении штатных задач патрулирования в рамках операций Вооруженных сил Республики Польша в воздушном пространстве была нарушена государственная граница с Белоруссией. Инцидент не был преднамеренным, носил случайный и кратковременный характер", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Мин обороны Белоруссии объявило о том, что средства противовоздушной обороны республики зафиксировали повторное в течение месяца нарушение воздушной границы со стороны Польши.
В частности, речь идет о случае нарушения госграницы Беларуси в районе населенного пункта Козловичи, были задействованы средства радиолокационной разведки ВВС и войск ПВО.
Напомним, 12 апреля 2021 года самолет со стороны Польши нарушил госграницу Белоруссии. После инцидента в военное ведомство республики был вызван польский военный атташе.