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В мире30 апреля 2021 15:40

Польша признала нарушение воздушного пространства Белоруссии

В ВС Польши назвали этот инцидент случайностью
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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ПВО Белоруссии ранее зафиксировала нарушение воздушной границы со стороны Польши

ПВО Белоруссии ранее зафиксировала нарушение воздушной границы со стороны Польши

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Польши признали факт нарушения воздушного пространства Белоруссии. Об этом оперативное командование вооруженных сил республики заявило в посте в Твиттере.

- 29 апреля в ночное время при выполнении штатных задач патрулирования в рамках операций Вооруженных сил Республики Польша в воздушном пространстве была нарушена государственная граница с Белоруссией. Инцидент не был преднамеренным, носил случайный и кратковременный характер", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Мин обороны Белоруссии объявило о том, что средства противовоздушной обороны республики зафиксировали повторное в течение месяца нарушение воздушной границы со стороны Польши.

В частности, речь идет о случае нарушения госграницы Беларуси в районе населенного пункта Козловичи, были задействованы средства радиолокационной разведки ВВС и войск ПВО.

Напомним, 12 апреля 2021 года самолет со стороны Польши нарушил госграницу Белоруссии. После инцидента в военное ведомство республики был вызван польский военный атташе.