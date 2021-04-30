Польша признала нарушение воздушного пространства Белоруссии

Вооруженные силы Польши признали факт нарушения воздушного пространства Белоруссии. Об этом оперативное командование вооруженных сил республики заявило в посте в Твиттере.

Ранее сообщалось, что Мин обороны Белоруссии объявило о том, что средства противовоздушной обороны республики зафиксировали повторное в течение месяца нарушение воздушной границы со стороны Польши.

В частности речь идет о случае в районе населенного пункта Козловичи, где были задействованы средства радиолокационной разведки ВВС и войск ПВО.