Турция разрешила применение вакцины «Спутник V». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минздрав Турции одобрил российскую вакцину "Спутник V" для экстренного применения в стране.

"В результате исследований и оценки комитета по лекарственным препаратам и медицинскому оборудованию Турции принято решение выдать разрешение на использование вакцины "Спутник V" в экстренных ситуациях. Желаю, чтобы это было на благо обеих стран. Таким образом, российская вакцина станет третьей, которая будет применяться в нашей стране", - написал глава минздрава республики Фахреттин Коджа в Twitter.

Ранее Москва и Анкара подписали контракт на поставку вакцины в Турцию. Россия отправит 50 миллионов доз препарата, разработанного учеными центра имени Гамалеи. Турция стала 63-й страной, где одобрено применение "Спутник V".

Напомним, что российский препарат стал первым лекарством для профилактики коронавируса в мире. "Спутник V" был зарегистрирован и разработан учеными центра имени Гамалеи летом 2020 года. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований и подтвердил эффективность вакцины на 96%.