Президенты Киргизии и Таджикистана по телефону обсудили ситуацию на границе Фото: REUTERS

Президент Киргизии Садыр Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон провели телефонный разговор. Главы республик обсудили ситуацию на границе двух стран. Об этом 30 апреля сообщили в пресс-службе руководителя киргизского государства.

- Главы государств обсудили меры по скорейшей деэскалации ситуации на кыргызско-таджикском участке государственной границы. Жапаров особо подчеркнул, что кыргызская сторона настроена решать межгосударственные вопросы путем диалога, - уточняется в сообщении.

До этого Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня и необходимости отвести военные силы на места прежней дислокации с 17:00 по московскому времени 29 апреля.

Напомним, накануне ситуация на границе Киргизии и Таджикистана обострилась из-за конфликта между местными жителями в районе водораспределительного пункта "Головной". После нескольких вооруженных стычек в этом районе начались столкновения между военнослужащими двух стран. Три человека, среди которых 13-летняя девочка, погибли, десятки пострадали.