Мошенники обманывают пользователей Сети под видом опроса ВОЗ

Мошенники под видом ВОЗ обманывают пользователей Сети Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Мошенники развернули масштабную атаку на пользователей Интернета под видом опроса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом рассказали в компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак.

Злоумышленники создали сеть из 134 мошеннических сайтов, имитирующих ВОЗ, которые предлагают денежное вознаграждение за прохождение фальшивого опроса, посвященного Дню осведомленности о здоровье.

Однако вместо обещанных 200 евро пользователей перенаправляли на сайты знакомств, платных подписок и мошеннические ресурсы.

Ранее пользователей мессенджера WhatsApp предупредили о распространении нового вида мошенничества. Пользователям рассылают сообщения в групповые чаты, маскируясь под официальное обновление мессенджера. Оно предлагает установить розовую тему на WhatsApp и перейти по ссылке для установки. После этого на смартфон адресата устанавливается программа, требующая данные учетной записи.