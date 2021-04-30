Силуанов заявил о снижении безработицы в России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что уровень безработицы в России постепенно снижается.

По его словам, на данный момент эта отметка держится чуть выше 5%, что позволяет говорить о нормализации уровня занятости населения.

- Даже несмотря на такой жесточайший локдаун, безработица в стране уже достигла уровня чуть более 5%. Таким образом, мы выходим на нормальные уровни занятости, - сказал Силуанов во время лекции в Финансовом университете.