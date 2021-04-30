Экс-солистку "Тату" Волкову утвердили для участия в праймериз "Единой России"

Бывшую солистку "Тату" Волкову утвердили для участия в праймериз "Единой России". Фото: instagram.com

Секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" в Ивановской области Сергей Низов сообщил, что бывшую солистку российской поп-группы "Тату" Юлию Волкову утвердили для участия в предварительном голосовании партии по отбору кандидатов на выборы в Государственную думу.

- Оргкомитет утвердил кандидатуру Волковой для участия в праймериз, — приводит слова Низова ТАСС.

По его словам, все поданные документы певицы были в порядке, а утверждение ее кандидатура прошло единогласно. Если до 16 мая артистка не разместит два ролика на сайте "Предварительное голосование - 2021", то оргкомитет имеет право аннулировать ее утверждение.

Напомним, о намерении Юлии Волковой участвовать в праймериз "Единой России" стало известно 28 апреля. Заместитель секретаря генерального совета ЕР Сергей Перминов отметил, что "Единая Россия" — это открытая партия, приглашающая "интересных, ярких и честных" кандидатов.