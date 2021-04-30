Путин заявил Курцу о неприемлемости вмешательства извне во внутренние дела Беларуси Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин при обсуждении темы Белоруссии с Федеральным канцлером Австрийской Республики Себастианом Курцем заявил недопустимости любых попыток вмешательства в ее внутренние дела.

- При обсуждении ситуации вокруг Белоруссии с российской стороны подчёркнута неприемлемость вмешательства извне во внутренние дела этой страны, - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отмечается, то телефонные переговоры России и Германии состоялись по инициативе австрийской стороны.

Во время звонка российский лидер и представитель Австрийской Республики также обсудили вопросы российско-австрийских отношений, в том числе и те, которые касаются взаимодействия в борьбе пандемией коронавируса. Кроме этого, Путин объяснил подходы России к урегулированию внутриукраинского кризиса. указав на необходимость полного и безусловного выполнения Киевом Минских соглашений.