В МИД РФ ответили на угрозы США из-за применения закона о СМИ-иноагентах

Мария Захарова ответила на угрозы США из-за "Радио Свобода"* Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва ждет от действующих в РФ американских медиа соблюдения законодательства страны.

- Ни о каком препятствовании работе журналистов в России речи не идет — американским властям не надо никого обманывать, вбрасывая подобную дезинформацию. Как и раньше, приветствуем профессиональную деятельность американских медиа в нашей стране, поскольку искренне верим, что плюрализм СМИ является неотъемлемым элементом полноценного демократического общества, — написала Захарова у себя в Facebook.

Она напомнила об ограничительных мерах, которые предпринял Вашингтон в отношении RT и их партнеров. По ее мнению, американские власти также не задумывались о свободе, когда допрашивали российских корреспондентов.

Ранее на брифинге глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что власти США могут "ответить" Москве, в случае. если та "продолжит" предпринимать шаги, направленные, по мнению Вашингтона, на прекращение работы в РФ финансируемой из американского госбюджета радиостанции "Радио Свобода"*. При этом он не уточнил, какой именно ответ имеет ввиду.

*Признана в России СМИ-иноагентом