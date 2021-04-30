Патрушев и Салливан обсудили возможность проведения российского-американского саммита

Николай Патрушев и Джейк Салливан обсудили возможность проведения российского-американского саммита Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в рамках телефонных переговоров обсудил возможность проведения саммита США и РФ с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

- Николай Патрушев и Джейкоб Салливан обсудили состояние и перспективы российско-американских отношений, а также возможность проведения встречи президентов России и США, — сообщили в пресс-службе Совета Безопасности.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным и предложил ему провести встречу с лидером США Джо Байденом в Вене. Он отметил, что для Австрии приезд лидеров двух государств будет большой честью. Курц подчеркнул, что австрийская сторона находится в контакте по этому вопросу с обеими сторонами.

Также появлялась информация, что президент США Джо Байден планирует на готовящейся встрече с российским коллегой Владимиром Путиным обсудить ситуацию вокруг Украины.